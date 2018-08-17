Кабмин "секретно" собрался без Гройсмана

Общественность о заседании не сообщали, трансляции не было.

Кабинет министров провел внеочередное заседание без премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

"Председательствовал Кубив (первый вице-премьер-министр Степан Кубив – ред.). По поручению премьера", – уточнил собеседник.

Общественность о заседании не сообщали, трансляции не было. Однако, как утверждают собеседники, оно не было закрытым.

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По словам собеседника, членам Кабмина сообщили накануне, 16 августа вечером.

На заседании рассматривались вопросы по проведению Дня Независимости, финансирования шахт и задолженности шахтерам.

"Какое-то странное заседание", – добавил один из членов правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман с 5 по 17 августа находится в отпуске.

До этого Кабинет министров не проводил свои заседания с 26 июля. На сайте Правительственного портала ближайших анонсов заседания Кабмина нет.