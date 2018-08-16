В Минюсте назвали количество украинцев, осужденных за коррупцию за прошлый год

05:28, 16 августа 2018
Политика
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За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров за коррупцию / фото УНИАН

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Twitter.

"За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, которые совершили коррупционные преступления по всей стране. Из этих 1700 приговоров – 800 людей уже сидят в тюрьмах", - сообщил министр.

По его мнению, это "четкий" результат.

Ранее стало известно, что из-за коррупции, которая процветает на таможне, Украина теряет ежегодно свыше 4 миллиардов евро. Указанная сумма – это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше за ту сумму, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

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Теги: #коррупция#Минюст#Павел Петренко