Абромавичус: Украина является самой коррумпированной страной Европы

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. По его мнению, коррупция является одной из главных причин экономических проблем страны. В интервью информагентству AFP во время визита в Брюссель 16 декабря, он назвал Украину "самой коррумпированной страной Европы", передает DW.DE.

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Однако при этом министр отметил, что вновь сформированное правительство намерено решительно бороться с проблемой, в том числе с помощью ЕС и других мировых партнеров. Борьба с коррупцией является одним из главных требований международных доноров к правительству Украины, которая хочет получить дополнительную финансовую поддержку.

Он отметил также, что несмотря на риск роста безработицы, многие украинцы считают радикальные реформы "последним шансом". "Если не произойдут реформы, которые усилят нашу экономику, на кону будет стоять суверенитет страны", - сказал Айварас Абромавичус.

Как пример непомерной бюрократии, которая создает возможности для коррупции, Айварас Абромавичус назвал вверенное ему министерство. По его словам, это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Уроженец Литвы, Айварис Абромавичус считает, что бюрократическая система убивает в Украине предпринимательский дух.