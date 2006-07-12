Мороз много на себя берет?

Руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ опровергает заявление спикера парламента Александра МОРОЗА о якобы запланированном на сегодня заседании политсовета блока «Наша Украина».

Об этом Т.МОКРИДИ сообщила сегодня корреспонденту УНИАН.

«Почему-то заседание политсовета блока «Наша Украина» назначает в информационном пространстве лидер социалистов А.МОРОЗ. Впрочем, как свидетельствует опыт вчерашнего дня, его слова не всегда соответствуют действительности», - сказала руководитель департамента.

Вместе с тем она не исключила возможности проведения каких-либо заседаний сегодня, поскольку, по ее словам, заседания разного формата проходят ежедневно, практически в режиме «нон-стоп», однако подчеркнула, что по состоянию на сегодняшнее утро в графике лидера «Нашей Украины» Романа БЕССМЕРТНОГО не значится ни одно заседание.

При этом Т.МОКРИДИ подчеркнула, что до этого времени ни одного решения «Наша Украина» не принимала в закрытом режиме.

«Мы не прячем проведение заседаний политсовета и президиума нашей политической силы ни от общественности, ни от союзников, ни от оппонентов», - сказала руководитель информационного департамента, добавив, что в случае, если заседание политсовета состоится, то о нем будет объявлено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер СПУ, председатель ВР А.МОРОЗ заявил о том, что начинает работу рабочая группа из представителей Антикризисной коалиции и «Нашей Украины» по возможному созданию «широкой» коалиции. При этом А.МОРОЗ отметил, что сейчас должны состояться заседания политсоветов «Нашей Украины» и Партии регионов, по итогам которых состоится встреча в 15.00 у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.