Судьба Украины зависит от того, поддержит ли Рада все реформы на следующей неделе – президент

"За основу реформ берется "Стратегия-2020", конечная цель реформ - это подготовка страны для получения перспективы членства в Европейском союзе. Но есть сегодня ключевые реформы, которые необходимо провести немедленно, еще в этом году. И мы надеемся, что на следующей неделе парламент поддержит эти реформы. От этого фактически зависит судьба государства", - сказал он.

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По его словам, "гибридная война, развязанная против Украины - не остановит реформ в нашем государстве".