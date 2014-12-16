Судьба Украины зависит от того, поддержит ли Рада все реформы на следующей неделе – президент
21:46, 16 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко надеется, что парламент на следующей неделе поддержит необходимые стране реформы.
Порошенко надеется, что на следующей неделе парламент поддержит реформы / УНИАН
"За основу реформ берется "Стратегия-2020", конечная цель реформ - это подготовка страны для получения перспективы членства в Европейском союзе. Но есть сегодня ключевые реформы, которые необходимо провести немедленно, еще в этом году. И мы надеемся, что на следующей неделе парламент поддержит эти реформы. От этого фактически зависит судьба государства", - сказал он.
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По его словам, "гибридная война, развязанная против Украины - не остановит реформ в нашем государстве".
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