Возле Секретариата Президента устроили караоке

Около 1 тыс. активистов общественной организации «Досить» пикетируют Секретариат Президента с требованием привлечь внимание общества к ситуации в стране.

Как сообщил УНИАН лидер организации Сергей ПИШУН, сегодня на Банковой собрались молодые люди с целью выразить мнение студентов по поводу сегодняшней политической ситуации и дать соответствующую оценку.

Он отметил, что в акции принимают участие студенты из всех вузов города Киева. Участники акции держат национальные флаги. Также установили мощные колонки. Как отметил С.ПИШУН, это даст возможность выступить всем желающим и провести «общественное караоке».