В Нашей Украине возмущены заявлением представителя России при ООН

«Наша Украина» выражает возмущение заявлениями представителя Российской Федерации при отделении ООН в Женеве, которое является надругательством над памятью миллионов жертв геноцида 1932-33 лет», об этом говорится в заявлении Народного Союза «Наша Украина», размещенном на официальном сайте блока НУ-НС.

“Представитель России при отделении ООН позволил себе относительно организованного коммунистическим режимом СССР голодомора употреблять термин «так называемый» и открыто агитировать против международного признания этого преступления геноцидом украинского народа”.

В заявлении, подписанном лидером блока Вячеславом Кириленко, напоминается о тысячах документов и свидетельств, которые доказывают, что Голодомор 1932-33 лет был целенаправленным геноцидом украинского народа. “Отрицать этот факт на том основании, что жертвами убийства голодом, направленного против украинцев, стали и люди других национальностей, - все равно, что отрицать голокост на том основании, что в нацистских газовых камерах погибали не только евреи”, - утверждается в заявлении.

Российским должностным лицам, считают авторы заявления, хорошо известно, что санкционированные руководством СССР и осуществленые тоталитарным режимом преступные действия были направлены на истребление людей исключительно на территории УССР и Кубани, где абсолютное большинство населения составляли украинцы. “Именно здесь происходил геноцид, который принципиально отличался от голода в других частях СССР своим спланированным характером и масштабом жертв”.

Наша Украина призывает дипломатию Российской Федерации “прекратить аморальное противодействие международному признанию Голодомора 1932-33 лет геноцидом украинского народа”. И считает, что “присоединение Российской Федерации к числу стран, которые признали Голодомор геноцидом пойдет лишь на пользу делу укрепления добрососедских отношений между украинским и российским народами”.