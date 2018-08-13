Кризис в Азовском море: журналисты узнали, как украинская авиация готовится противодействовать россиянам (видео)

В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в акватории Азовского моря, проводятся регулярные тренировки.

Работа боевой украинской авиации над акваторией Азовского моря теперь вовсе не редкость. Ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25, пролетающие в нескольких десятках метров над отдыхающими на побережье, не принимают участия в боевых действиях на востоке Украины – это всего лишь тренировка.

"Для того, чтобы постоянно поддерживать навыки летного состава по преодолению противовоздушной обороны противника и нанесения ударов по определенным объектам", – поясняет "Радио Свобода" военнослужащий ВСУ Сергей Ялушев.

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Хотя причина такой активности в небе, признают авиаторы, – не совсем желание держать себя в форме.

"В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в акватории Азовского моря, проводятся регулярные тренировки. Проверка готовности армейской авиации к решению внезапных задач по поражению наземных и морских целей", – отмечает начальник отделения армейской авиации ОС Мухаммад Буланбаев.

Кризис, заявляют военные, спровоцировала Россия, уже четвертый месяц блокируя украинские порты в Азовском море.

"На сегодня, к сожалению, авиация – единственный полноценный способ противодействия россиянам на море, который у нас есть. Поскольку ни у Военно-морских сил, ни у других силовиков нет противокорабельных ни береговых, ни надводных комплексов, то есть у нас в принципе нет противокорабельных ракет в стране. Единственным эффективным способом противодействия является авиация", – говорит председатель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

Но подготовка экипажей из состава Объединенных сил сейчас не ограничивается только азовским направлением. География учений гораздо шире.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.