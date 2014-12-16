СНБО: Боевики за сутки несколько раз пытались расширить подконтрольную территорию (карта АТО)
14:09, 16 декабря 2014Политика
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Боевики за сутки несколько раз пытались расширить подконтрольную им территорию.
Карта АТО по состоянию на 16 декабря Нажмите, чтобы увеличить / СНБО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В зоне АТО мы фиксируем устойчивую тенденцию к снижению количества и интенсивности обстрелов», - сказал он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет«Минувшая ночь прошла спокойно, вместе с тем, вчера днем отдельные террористические группировки совершили несколько провокационных обстрелов позиций украинских силовиков», - отметил Лысенко.
«Наши военные остановили несколько попыток боевиков расширить присутствие на нейтральных территориях зоны конфликта», - подчеркнул он.
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