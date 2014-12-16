СНБО: Боевики за сутки несколько раз пытались расширить подконтрольную территорию (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В зоне АТО мы фиксируем устойчивую тенденцию к снижению количества и интенсивности обстрелов», - сказал он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет«Минувшая ночь прошла спокойно, вместе с тем, вчера днем отдельные террористические группировки совершили несколько провокационных обстрелов позиций украинских силовиков», - отметил Лысенко.

«Наши военные остановили несколько попыток боевиков расширить присутствие на нейтральных территориях зоны конфликта», - подчеркнул он.