Лидеры ”Поры” проведут брифинг на Майдане
10:57, 12 июля 2006Политика
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Сегодня, 12 июля, в 13.00 под Монументом независимости на Майдане Незалежности в Киеве состоится брифинг лидеров Гражданской партии “Пора”, посвященный развертыванию Гражданской Сечи.
Как сообщалось ранее, ГП ПОРА начинает организованное сопротивление "против заговора коммунистов, изменников и сепаратистов" в Верховной Раде и объявляет о начале долгосрочной акции общественного неповиновения вплоть до возобновления народовластия в стране.
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