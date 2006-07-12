Лидеры ”Поры” проведут брифинг на Майдане

Сегодня, 12 июля, в 13.00 под Монументом независимости на Майдане Незалежности в Киеве состоится брифинг лидеров Гражданской партии “Пора”, посвященный развертыванию Гражданской Сечи.

Как сообщалось ранее, ГП ПОРА начинает организованное сопротивление "против заговора коммунистов, изменников и сепаратистов" в Верховной Раде и объявляет о начале долгосрочной акции общественного неповиновения вплоть до возобновления народовластия в стране.