Во Львове на кинофестивале показали фильм с участием российского актера, который поддерживает «ДНР» и «ЛНР»

Одним из актеров ленты является Александр Баширов, который в 2014 году отличился своими визитами на Донбасс для того, чтобы «веселить террористов».

Одним из актеров ленты является Александр Баширов, который в 2014 году отличился своими визитами на Донбасс с целью «веселить террористов».

Об этом сообщил кинорежиссер Саша Балабай на своей странице в Facebook, пишет издание "Вголос".

Отмечается, что на 11-м кинофестивале Wizz-Art во Львове показали фильм с участием Александра Баширова - известного российского актера.

В международной конкурсной программы организаторы фестиваля внесли российскую короткометражку «Карусель» или «Лалай-балалай» Руслана Братова. Одним из актеров ленты является Александр Баширов, который в 2014 году отличился своими визитами на Донбасс для того, чтобы «веселить террористов».

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Еще тогда в СМИ публиковали фото актера на Донбассе в обнимку с террористами. Согласно информации сайта Миротворец, Баширов спонсировал террористов так называемых «ДНР»/«ЛНР». Известен такими фильмами как «Асса», «Штрафбат», «Ленинград», «Груз 200».

Теперь же пользователи социальной сети Facebook возмущены таким кинопоказом и реакцией самих организаторов, на замечание посетителя просто ответили, что не имеют времени и не понимают о чем речь.

Отметим, что Wizz-Art — ежегодный международный фестиваль короткометражных фильмов во Львове. Фестиваль учрежден художественной формацией Wiz-Art, которая была основана в 2008 году. Под это событие команда каждый раз выбирает новую тему, которая является актуальной для общества, и работает над оригинальным визуальным оформлением.