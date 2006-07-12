Широкая коалиция таки будет?

Сегодня рабочая группа из представителей Антикризисной коалиции и «Нашей Украины» начинает работу относительно создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ после встречи с Президентом с участием премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА, одного из лидеров блока «Наша Украины» Романа БЕССМЕРТНОГО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сегодня приступает к работе группа в составе представителей коалиции, которая есть в парламенте, и «Нашей Украины» для того, чтобы подготовить совместный документ, исходя из необходимости реагировать на происходящее и потребностей Украины, чтобы мы имели действительно широкую коалицию, куда обязательно будет входить «Наша Украина», - сказал А.МОРОЗ.

Он сообщил, что сейчас начнется заседание политсоветов блока «Наша Украина» и Партии регионов, по итогам которых состоится встреча в 15.00 у В.ЮЩЕНКО с целью обсудить их итоги.

Спикер подчеркнул, что соглашение, которое может лечь в основу широкой коалиции, уже наработано и парафировано Партией регионов и блоком «Наша Украина» в ходе предварительных переговоров. Кроме того, Антикризисная коалиция создана на 90% на базе этого документа.

А.МОРОЗ подчеркнул, что «Наша Украина» в этом переговорном процессе занимает конструктивную позицию. По его словам, отдельные радикально настроенные члены «Нашей Украины» и БЮТ не повлияют на объединение политических сил.

А.МОРОЗ подчеркнул, что если будет найден компромисс на верхушке власти, то состоится объединение общества.

Отвечая на вопрос, почему на встрече отсутствовала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, А.МОРОЗ отметил, что инициатором встречи является Президент, а координатор создания коалиции - В.ЯНУКОВИЧ. Спикер также отметил, что вопрос роспуска парламента на встрече вообще не обсуждался.