Сытник предупредил кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда о возможном давлении и провокациях

Он добавил, что некоторые фигуранты дел, которые расследуются сейчас в НАБУ, захотят ускорить рассмотрение этих дел, чтобы их не рассматривал Антикоррупционный суд.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник предупредил лиц, которые будут подавать документы для участия в конкурсе на занятие должностей в Высшем антикоррупционном суде, о возможном давление, которое будет оказываться на них, провокациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Большой и трудный шаг для нашей страны - принятие закона об Антикоррупционном суде, но более серьезный - это его правильная имплементация. Я редко даю прогнозы, но возможно суд запустится быстрее из-за того, что мы входим в избирательный период, потому что нужно что-то рассказывать избирателям", - рассказал Сытник.

Он не исключает, что большое количество фигурантов захочет ускорить рассмотрение своих дел в судах, чтобы успеть до создания Антикоррупционного суда.

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По словам Сытника, будущие судьи должны быть готовы к постоянному давлению и провокациям.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Представители гражданского общества Украины, международные партнеры Украины, в частности, Международный валютный фонд и Государственный департамент США, заявили о необходимости совершенствования данного положения.

12 июля Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда №7441, а также внесла поправки в него, которыми устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.