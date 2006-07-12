Кинах хочет выгнать Волкова и Заплатинского из фракции

Партия промышленников и предпринимателей Украины настаивает на исключении из фракции „Наша Украина” народных депутатов Александра ВОЛКОВА и Владимира ЗАПЛАТИНСКОГО, которые вошли в состав антикризисной коалиции.

Соответствующее представление Политсовета ПППУ направлено в руководство фракции „Наша Украина”, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ПППУ, народного депутата Анатолия КИНАХА.

„Мы, как политическая сила, несущая полную ответственность за всех народных депутатов, которые баллотировались в парламент по квоте ПППУ, категорически настаиваем на исключении двух народных депутатов, которые поддержали антикризисную коалицию, из фракции „Наша Украина”, - сказал А.КИНАХ. Он добавил, что народные депутаты от ПППУ вчера на своем совещании единодушно приняли решение о необходимости исключения А.ВОЛКОВА и В.ЗАПЛАТИНСКОГО из состава фракции.

„Речь идет как о нарушении партийной и фракционной дисциплины, так и о несовместимости моральных, профессиональных качеств народных депутатов принципам ПППУ и блока „Наша Украина”, - сказал А.КИНАХ. Лидер ПППУ добавил, что А.ВОЛКОВ и В.ЗАПЛАТИНСКИЙ не выдержали, „фактически, первого экзамена на порядочность и нравственность, разменяв доверие фракции и своих избирателей на сомнительные политические, личные, конъюнктурные бонусы”.

Народный депутат также отметил, что не имеет никаких сомнений в том, что фракция „Наша Украина” останется консолидированной. „Избавившись от случайных людей, отделив зерно от плевел, фракция „Наша Украина” только будет укрепляться, становясь более консолидированной и мощной”, - отметил он.

Справка УНИАН. А.ВОЛКОВ и В.ЗАПЛАТИНСКИЙ баллотировались по избирательному списку блока «Наша Украина» по квоте Партии промышленников и предпринимателей Украины. Антикризисную коалицию также поддержал депутат из фракции БЮТ Владимир ЗУБИК.