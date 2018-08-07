Ему нужна "картинка": в ИС предупредили о возможных провокациях в Украине перед визитом главы РПЦ в Стамбул

Глава РПЦ собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем, чтобы отговорить его от предоставления Томоса Украине.

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут "аргументы" и "соответствующая картинка", от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов "притеснения верующих".

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Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Также Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к "дарам" из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос, если не будет "Новичка", - добавил он.

Ранее группа "ИС" сообщала, что глава РПЦ собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем, чтобы отговорить его от предоставления Томоса Украине. О предстоящем визите также сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на Офис генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата.