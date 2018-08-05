Писатель Литтелл написал открытое письмо Сенцову: "Ваша борьба не бесполезна"

Литтелл рассказал, что представляет себе страх и отчаяние семьи Сенцова, которые цепляются за любую надежду.

Писатель Джонатан Литтелл написал открытое письмо украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову, который продолжает голодовку в российской колонии.

Текст письма опубликовало издание The Guardian, передает Украинская правда.

Писатель не уверен, что письмо дойдет до Сенцова, но "хотел бы, чтобы он знал, что не одинок в этом мире".

"Дорогой Олег Геннадьевич Сенцов, Вы, вероятно, чувствуете себя очень одиноким в исправительной колонии Лабытнанги, самой северной тюрьме России, так далеко от Украины и родных.

Я пишу вам, не зная, дойдет ли это письмо к Вам, но хочу, чтобы Вы знали, что Вы не один: есть много людей во всем мире - таких же как вы режиссеров, писателей, журналистов, активистов и просто обычных людей, которые думают о Вас, поддерживают Вас и всем сердцем желают видеть Вас свободным", - говорится в письме.

Литтелл рассказал, что представляет себе страх и отчаяние семьи Сенцова, которые цепляются за любую надежду.

"Идет 82 день с тех пор, как Вы объявили голодовку (по состоянию на 3 августа, - ред.). Вы сделали это, чтобы выразить протест не только против несправедливости своего заключения, но и чтобы освободить также 65 своих соотечественников, заключенных в тюрьмах России по тяжким обвинениям.

Этот жест, голодовка до смерти, является одной из наиболее жестких форм протеста, которую может сделать человек. В Вашем случае тем более, поскольку двое Ваших детей ждут Вас в Крыму (где Вас и арестовали) с бабушкой, поскольку Ваша жена была вынуждена бежать из Украины.

Можно только представить их страх, их страдания и отчаяние, с которыми они цепляются за малейшую надежду. Но, несмотря ни на что, Ваше решение начать эту голодовку полностью оправдано", - пишет Литтелл.

Кроме этого, писатель отметил, что "российский режим понимает только силу".

"Российский режим понимает только одно: силу и баланс сил. Это то, что Вы хорошо осознали, и для меня это объясняет Ваш поступок начать голодать: это способ изменить баланс силы, перенести в свою пользу и, возможно, повернуть его против своих преследователей" , - подчеркнул он.

Литтелл поблагодарил Сенцов за его борьбу и напомнил ему, что его борьба не бесполезна, что он борется не только для Украины и украинцев, а "ради жителей всего мира, за их право жить без российской агрессии".

Читайте такжеВ Москве под администрацией Путина активисты устроили пикет в поддержку Сенцова (видео)

Литтелл - американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года.

Как сообщалось, в центре Москвы на Чистопрудном бульваре в субботу прошел флэшмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Поучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек. Они приносили живые цветы, а некоторые ставили их в бутылки с надписями "Олег, живи!".

Поддержать акцию пришли кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров. Мероприятие состоялось без задержаний.

Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, у памятника Абая Кунанбаева актрисы "Театра.DOC" Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку голодающего Сенцова.

С 16 мая украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся украинский.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".