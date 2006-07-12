Верховная Рада сегодня взяла передышку

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, закрывая вчера вечернее заседание парламента, сообщил, что 12 июля пленарного заседания не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ аргументировал тем, что, поскольку было принято постановление о количестве и предметах ведения комитетов ВР, фракциям необходимо время для проведения консультаций относительно распределения депутатов по комитетам и назначения руководства комитетами. Поэтому, по словам А.МОРОЗА, среда отводится на проведение соответствующих консультаций и следующее пленарное заседание начнется в четверг в 10.00.