Минздрав заявил о невозможности скорого внедрения страховой медицины в Украине

Министерство здравоохранения Украины начнет реорганизацию сети больниц в Украине для того, чтобы впоследствии заработала страховая медицина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

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«Чтобы сеть больниц была адекватна потребностям страны, мы начнем реорганизацию, чтобы она отвечала качеству, географии, расположению. Финансирование пока идет по койкам, а такую систему ни одна страховая компания не потянет», - отметил он.

По его словам, частные страховые компании не согласятся работать в нынешних условиях финансирования системы здравоохранения Украины, а создавать государственную страховую компанию Минздрав не намерен, передает Радио Свобода.

«Сначала надо реформировать сеть, затем налоговую систему, чтобы работодатели могли покупать страховые полисы для своих работников», - сказал он.

При этом Квиташвили отметил, что является сторонником сохранения государственных целевых программ.

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«Я за целевые программы, поскольку целевая помощь должна быть оказана тем, кто в ней нуждается. Есть люди, которые имеют тяжелые заболевания, или бедные. Должна быть государственная страховка по целевым программам, в частности, если есть хронические или тяжелые заболевания, которые очень дорого лечить. Страховка считает, что риск такого заболевания есть у всех, поэтому дешевле, если такие случаи будет финансировать государство - это будет дешевле и эффективнее», - сказал министр.

Ранее на этой неделе, представляя программу действий правительства премьер Арсений Яценюк заявил, что в Украине будет введено медицинское страхование. О сроках, в которые это планируют осуществить, глава правительства не сказал.

Новым министром здравоохранения Украины стал грузин Александр Квиташвили.