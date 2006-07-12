Ющенко сегодня встретится с Морозом и лидерами фракций
09:18, 12 июля 2006Политика
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Время встречи уточняется
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встречу с лидерами всех парламентских фракций и с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель переговоров – совместно найти способ решения кризисной ситуации, сложившейся в украинском парламенте.
Время встречи уточняется.
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