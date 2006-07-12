Ющенко сегодня встретится с Морозом и лидерами фракций

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встречу с лидерами всех парламентских фракций и с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель переговоров – совместно найти способ решения кризисной ситуации, сложившейся в украинском парламенте.

Время встречи уточняется.