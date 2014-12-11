Активисты "Правого сектора" обнаружили в Виннице двух маскировавшихся под Euronews кореспондеток LifeNews

Об этом УНИАН сообщили активисты «Правого сектора», которые сняли свое общение с кореспондентками телеканала на видео и опубликовали его в интернете.

По словам активистов, которые помогают правоохранительным органам города осуществлять патрулирование города, 10 декабря на железнодорожном вокзале Винницы они обнаружили двух кореспонденток российского канала «LifeNews», которые будто бы должны были оставить город. Сотрудницы «LifeNews» показали свои российские паспорта и удостоверения «LifeNews» и признались, что в течение двух дней снимали репортаж о протестной акции в Виннице.

Россияне сообщили, что с 8 по 10 декабря, представляясь журналистами «Евроньюс», они брали блиц-интервью у винничан по поводу ситуации, сложившейся в городе.

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Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, действительно, на железнодорожном вокзале в Виннице работники линейного отдела милиции у упомянутых женщин проверили документы, установили их личности, о чем составлены соответствующие протоколы, после чего журналистки поездом отбыли из города.