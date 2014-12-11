Die Presse: Страдания Москвы из-за друга-диктатора

Беларусь, диктаторское государство, партнер России по Таможенному союзу, помогает Европе обойти запрет на импорт, и, таким образом, ставит под угрозу Таможенный союз.

Об этом сообщает Эдуард Штайнер в статье под названием «Страдания Москвы из-за друга-диктатора», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Это важная веха на пути к евразийской экономической зоне Владимира Путина, с помощью которой он хочет создать восточной противовес ЕвроСоюзу. В 2010 году был провозглашен Таможенный союз между Россией и Белоруссией, годом позже присоединился Казахстан, только Украина отказалась. Но теперь Таможенный союз начинает рушиться. Поскольку там, где в прошлом товары беспошлинно перевозились между государствами, теперь снова установлен контроль. Где бы ни проезжали грузовики, они теперь должны показывать свой груз.

Вчера российская таможня заявила, что белорусы снова обыскивают фуры на государственной границе. О многокилометровых очередях пишет «Российская газета», период ожидания от трех до четырех дней, сообщает газета «Ведомости».

Ранее Москва начала контролировать импорт из соседней страны, и наложила запрет на транзит белорусских товаров в Казахстан. Сельскохозяйственная инспекция даже спешно построила контрольно-пропускные пункты на границе.

Злоупотребление центральным положением

Причина того, что двое славянских соседей больше не доверяют друг другу, разумеется, заключается не в экономических отношениях. Скорее, причина в том, что Беларусь обходит российский запрет на импорт сельскохозяйственной и молочной продукции из ЕС и зарабатывает на этом деньги.

Летом, Россия ввела запрет на импорт в ответ на санкции Запада и навредила компаниям - в том числе в Австрии. От своих партнеров по Таможенному союзу, Белоруссии и Казахстана, Москва потребовала запретить транспортировку продуктов питания из ЕС по своей территории в Россию.

Беларусь, конечно же, решила, что пришло ее время. Она спешно импортировала товары из ЕС, оформляла новые документы, и повторно экспортировала товар в Россию. Только в сентябре - через месяц после введения российского запрета на импорт - импорт молочных продуктов из стран Запада в Беларусь вырос по сравнению с предыдущим годом, в 117 раз, по данным Государственного таможенного комитета Беларуси. Импорт фруктов удвоился.

Новый вариант старой игры

Злоупотребление географическим центральным положением Беларуси для передачи по «тайным тропам» западных товаров в Россию – это идея не столько находчивых предпринимателей. Президент Беларуси Александр Лукашенко сам призвал к этому злоупотреблению. То, что он умеет эксплуатировать свое географическое положение с максимальной выгодой, Лукашенко ранее уже доказал. Россия часто это учитывала, поскольку Беларусь рассматривалась как буферное государство между ЕС и Россией. Прежде всего, при транзите нефти и газа Беларусь может получить много уступок от Москвы: Таким образом, нефть дешево импортируется из России, а затем экспортируется после обработки в ЕС. Несмотря на договоренности, Минск редко делит прибыль с Москвой.