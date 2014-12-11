Порошенко выступит на экономическом форуме в Варшаве

Об этом сообщили в Польско-Украинской торговой палате (PUiG), которая является одним из организаторов форума.

В работе форума, который состоится 17 декабря, примут участие также глава Польского государства Бронислав Коморовский и вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехочинский.

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