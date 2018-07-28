Канада в очередной раз подтвердила непризнание аннексии Крыма

Также правительство Канады призвало власти России освободить украинских политзаключенных.

Канада в очередной раз подтвердила уважение к территориальной целостности Украины и осудила аннексию Россией Крыма, а также призвала власти РФ освободить украинских политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Канады.

«Канада подтверждает неизменное уважение к территориальной целостности Украины и осуждает действия, к которым прибегла Россия для насильственной интеграции Крымского полуострова в состав России, в том числе открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года», - говорится в заявлении.

Также в правительстве Канады выразили обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, совершенных Россией в Крыму, в том числе подавлением свободы, арестами активистов, пытками, задержаниями и исчезновениями.

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«Мы призываем освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осуждены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем», - говорится в заявлении.

«Канада твердо поддерживает народ Украины. Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крымской декларации, обнародованной на сайте Госдепартамента США от имени госсекретаря Майка Помпео, США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма.