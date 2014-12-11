Евродепутат считает возможной попытку России пробить коридор к Крыму

Кроме того, по его словам, возможен сценарий, по которому РФ попытается "отрезать" Украину от Черного моря и создать коридор в Приднестровье, однако он менее вероятен.

"В свое время исследования специалистов показали, что она (вероятность.) составляет 30% для коридора Крым-Приднестровье и 50% для коридора Крым-Донбасс", - отметил он, передает Украинская правда.

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"Я думаю, что с течением времени и с реальными фактами - такими, как скопление российских войск на территории Украины, передвижение Черноморского флота, мобилизация российских войск в Крыму - вероятность увеличивается", - отметил Сариуш-Вольский.

"Я не решаюсь выразить в процентах риск, но логика фактов говорит, что это будет следующим шагом - возможно, не неизбежным, но очень вероятным. Очень. РФ отрицает это, но это традиционная стратегия Москвы - делать одно, а говорить другое", - подчеркнул евродепутат.

По его мнению, такие действия "имели бы смысл", учитывая проблемы РФ с закупкой топлива и продуктов питания для Крыма.

"Таким образом, проблемы с поставками в Крыму требуют транзитного маршрута. Есть автомобильные и железнодорожные, но в состоянии войны подходит только сценарий или полного ухода России из Крыма, что является маловероятным, или военной оккупации коридора", - отметил Сариуш-Вольский.

По словам европарламентария, он пессимистически настроен по поводу возможностей Украины защищаться.

"У России такое военное преимущество, что Украина будет не в состоянии защитить себя", - сказал он.