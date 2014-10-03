На границе с Приднестровьем украинцы копают противотанковые рвы

10:54, 03 октября 2014
Политика
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В Винницкой области на границе с непризнанной республикой Приднестровье (Молдова) копают противотанковые рвы, блиндажи и землянки.

По ту сторону границы - так называемый миротворческий контингент России.

Украина опасается диверсий и провокаций. Поэтому и решено укреплять границу, сообщает ТСН.

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Земляные сооружения должны не только остановить диверсантов. Здесь в случае необходимости можно будет держать оборону и вести бои.

Пока же 50-километровый участок границы с непризнанной республикой фактически превращается в сплошной противотанковый ров шириной в три метра.

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