На границе с Приднестровьем украинцы копают противотанковые рвы

По ту сторону границы - так называемый миротворческий контингент России.

Украина опасается диверсий и провокаций. Поэтому и решено укреплять границу, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Приднестровье введены в обращение пластиковые монеты - российское ноу-хау

Земляные сооружения должны не только остановить диверсантов. Здесь в случае необходимости можно будет держать оборону и вести бои.

Пока же 50-километровый участок границы с непризнанной республикой фактически превращается в сплошной противотанковый ров шириной в три метра.