На границе с Приднестровьем украинцы копают противотанковые рвы
10:54, 03 октября 2014Политика
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В Винницкой области на границе с непризнанной республикой Приднестровье (Молдова) копают противотанковые рвы, блиндажи и землянки.
На границе с непризнанной республикой Приднестровье установили дополнительные блокпосты
По ту сторону границы - так называемый миротворческий контингент России.
Украина опасается диверсий и провокаций. Поэтому и решено укреплять границу, сообщает ТСН.
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Земляные сооружения должны не только остановить диверсантов. Здесь в случае необходимости можно будет держать оборону и вести бои.
Пока же 50-километровый участок границы с непризнанной республикой фактически превращается в сплошной противотанковый ров шириной в три метра.
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