Счетная комиссия начала подсчет голосов

В парламенте завершена процедура голосования по избранию первого вице-спикера Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, урну с бюллетенями при переносе ее для подсчета счетной комиссией, сопровождали депутаты Партии регионов и БЮТ.

Напомним, в парламенте проходило голосование по избранию первого заместителя головы ВР. В бюллетень для голосования была внесена одна кандидатура – Адама МАРТЫНЮКА.