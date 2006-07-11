Счетная комиссия начала подсчет голосов
22:44, 11 июля 2006Политика
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Завершилось голосование
В парламенте завершена процедура голосования по избранию первого вице-спикера Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, урну с бюллетенями при переносе ее для подсчета счетной комиссией, сопровождали депутаты Партии регионов и БЮТ.
Напомним, в парламенте проходило голосование по избранию первого заместителя головы ВР. В бюллетень для голосования была внесена одна кандидатура – Адама МАРТЫНЮКА.
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