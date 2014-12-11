Яценюк сообщил, что на строительство «Стены» на границе с РФ уже поступило более 200 млн гривен от ЕС

Об этом, представляя в Верховной Раде программу деятельности правительства, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV.

«Украина уже начала реализацию проекта "Европейский вал". Государство, которое не имеет обустроенного границы, не может охранять свою территорию. Мы должны построить границу между Украиной и Россией, чтобы через границу не ходили террористы, наемники, чтобы Украина всем сказала: это наша территория. Граница будет построена», - подчеркнул премьер-министр.

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Первый транш на 235 млн. грн. от ЕС уже получен.

Кроме этого, отметил Яценюк, без наличия границы и контроля за перемещением лиц Украине безвизовый режим никто не даст.