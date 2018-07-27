Словацкая делегация едет в оккупированный Крым - росСМИ

Делегация из Словакии из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены, посетит оккупированный полуостров уже на следующей неделе, пишут росСМИ.

Министерство иностранных дел Словакии не намерено препятствовать визиту группы словацких депутатов в оккупированный Крым.

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на комментарий словацкого внешнеполитического ведомства.

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Председатель Национального совета Андрей Данко заявил, что поддерживает визит словацкой делегации на аннексированный полуостров, который состоится с 1 по 4 августа.

"Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать", - подчеркнули в пресс-службе внешнеполитического ведомства Словакии.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.