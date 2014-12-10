Наблюдатели ОБСЕ в ”день тишины” зафиксировали только один случай с применением оружия



Об этом говорится сегодня в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

”В Донецкой и Луганской областях специальная мониторинговая миссия была свидетелем только одного случая с привлечением использование оружия”, - говорится в сообщении.

В Светлодарске (55 км северо-восточнее Донецка) и Соледаре (77 км к северу от Донецка) украинские и российские офицеры говорили с наблюдателями миссии относительно перспектив устойчивого прекращения огня. ”Офицеры сообщили, что они надеются, что в течение 48 часов прекращения огня будет достигнуто”, - отмечается в сообщении.

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Отдельно миссия сообщает, что в 9:15 украинский военнослужащий с моторизованной колонны гражданских и военных транспортных средств, совершил выстрелы в небо, когда один двух транспортных средств ОБСЕ пытался обогнать указанную колонну. Машины ОБСЕ снизили скорость и находились на безопасном расстоянии. Данный инцидент произошел по дороге в Дебальцево, примерно в 10 км к северу от Артемовска.