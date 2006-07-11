БЮТ помогает Регионам контролировать процесс голосования
22:16, 11 июля 2006Политика
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Процедура проходит спокойно
Несколько депутатов от БЮТ присоединились к депутатам от Партии регионов, которые находятся вблизи кабинок для голосования и контролируют процесс голосования и сверяют бюллетени.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности к депутатам от Партии регионов присоединились Александр ТУРЧИНОВ, Святослав ОЛИЙНИК, Николай СИВУЛЬСКИЙ.
Процедура голосования проходит спокойно, без провокаций как с одной, так и с другой стороны.
Напомним, в парламенте проходит голосование по избранию первого заместителя головы ВР. В бюллетень для голосования внесена одна кандидатура – Адама МАРТЫНЮКА.
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