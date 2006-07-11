БЮТ помогает Регионам контролировать процесс голосования

Несколько депутатов от БЮТ присоединились к депутатам от Партии регионов, которые находятся вблизи кабинок для голосования и контролируют процесс голосования и сверяют бюллетени.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности к депутатам от Партии регионов присоединились Александр ТУРЧИНОВ, Святослав ОЛИЙНИК, Николай СИВУЛЬСКИЙ.

Процедура голосования проходит спокойно, без провокаций как с одной, так и с другой стороны.

Напомним, в парламенте проходит голосование по избранию первого заместителя головы ВР. В бюллетень для голосования внесена одна кандидатура – Адама МАРТЫНЮКА.