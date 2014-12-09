МИД: представитель официального Киева не поедет в Минск на переговоры
20:49, 09 декабря 2014Политика
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Среди членов "минской группы" не может быть официального представителя украинской власти.
Представителей от Украины в Минске не будет / Wikipedia
Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.
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"Руководство страны принимает на себя ответственность за эту ситуацию. Но там (среди членов трехсторонней консультативной группы в Минске, - Ред.) не может быть официального представителя Украины. Поскольку официальных представителей со стороны "ЛНР" и "ДНР" там тоже нет. И их там вообще не может быть, поскольку это неофициальные структуры", - отметил он.
По его словам, компромиссной датой следующей встречи в Минске для переговоров по разрешению ситуации на востоке может быть 11 декабря.
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