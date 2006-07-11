Мартынюк получит 240 голосов?

Народный депутат Украины от фракции СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что за кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА, выдвигаемого на должность первого заместителя председателя ВР, проголосует 240 депутатов.

Такой прогноз С.НИКОЛАЕНКО сделал корреспонденту УНИАН.

«185 депутатов от Партии регионов, 31 – от СПУ, 2 депутата от «Нашей Украины», 1 – от БЮТ и 21 – от КПУ. Не исключено, что до окончания голосования подъедут еще двое депутатов от Партии регионов», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Между тем народный депутат от блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ подтвердил корреспонденту УНИАН, что депутаты от этой фракции не принимают участия в голосовании. «За исключением изменников», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Отвечая на вопрос, почему фракция «Наша Украина» и БЮТ не препятствуют процессу голосования, народный депутат сказал: «это не наш стиль».

Напомним, в парламенте проходит глосование по избранию первого заместителя головы ВР. В бюллетень для голосования внесена одна кандидатура – А. МАРТЫНЮКА.