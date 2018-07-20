"Вспомните пассажи о федерализации": Климкин объяснил, почему Россия не хочет мира на Донбассе

Глава МИД считает, что Россия будет пытаться прибегать к шагам, направленным на развал украинской государственности.

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Российская Федерация не заинтересована в нормализации ситуации на Донбассе, потому что хочет развалить Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в социальной сети Facebook.

"Мне звонят многие эксперты и журналисты просят прокомментировать российское предложение о «референдуме на Донбассе». Я этого предложения не видел, и, как правило, того, что не видел - не комментирую. Но об этой дерзости скажу коротко: никто, буквально никто не верит в какую-либо возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации", - подчеркнул Климкин.

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"О политических и юридических аспектах всем и так все понятно. Но одну вещь стоит четко понимать: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже", - подчеркнул глава МИД.

"Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своеобразная «репетиция», которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!", - заверил Климкин.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи с Трампом предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий об их статусе с участием международного сообщества.

В то же время в интервью CNBC Трамп заявил, что может стать худшим врагом российского президента «из всех, что у него когда-либо были», если отношения между Россией и США не наладятся.