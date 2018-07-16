Трамп ни разу не упомянул об Украине на пресс-конференции после встречи с Путиным

Американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР.

Президент США Дональд Трамп ни разу не вспомнил об Украине на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т. п, но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексии Крыма, сообщает ТСН.

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Трамп заявил, что встреча с Путиным была продуктивной, и он надеется на улучшение отношений с РФ по итогам разговора в Хельсинки.

Вместе с тем Путин дважды упомянул об Украине. Впервые он рассказал, что президенты говорили о ситуации на Донбассе, и российский лидер призвал американского коллегу “настраивать” официальный Киев к выполнению Минских соглашений. Второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае решения спора в Стокгольмском арбитражном суде.