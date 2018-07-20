Мать журналиста Шеремета: я поняла, что это дело не будет раскрыто

По словам матери убитого журналиста, в курсе расследования ее не держат.

Мать журналиста Павла Шеремета, убитого 20 июля 2016 года, Людмила считает, что реакция украинской власти и правоохранителей свидетельствует о том, что это дело не будет раскрыто.

Об этом она сказала в интервью "Громадському".

По словам Людмилы Шеремет, она два раза встречалась с президентом Петром Порошенко.

"Я единственное спросила: "Вы – гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - сказала Шеремет.

Вместе с тем она добавила, что верит Порошенко, который заявляет, что это дело его чести, и что он действительно хочет, чтобы его раскрыли.

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По словам матери убитого журналиста, в курсе расследования ее не держат.

"У нас есть адвокат, с которым я один раз встречалась где-то полгода назад, а то и больше. Его присутствие и высокое профессиональное стремление к работе в этом деле вселяет надежду", - сказала Шеремет.

По ее мнению, для того, чтобы ускорить расследование, нужна воля власти и желание найти виновных.

"Мне не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то невинный из-за того, что у них что-то не получается, или есть какие-то другие причины, чтобы не раскрывать это дело. Потому что такие прецеденты есть", - сказала мать убитого.

Но для виновных она хочет наказания согласно закону.

"Нет моего сына. И мне не так важно, что будет с виновными. Пусть их накажут по закону. Мне чужой жизни не надо", - подытожила Людмила Шеремет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, пресс- секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатывается четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. В их числе - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции - начальник уголовной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией лица, которое было зафиксировано камерами видеонаблюдения при минировании автомобиля Шеремета.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста. Также в ЕС считают, что прогресс в этом деле будет важным для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам.