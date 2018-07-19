Американский конгрессмен сравнил попытки Путина захватить Украину с политикой Сталина

Комментируя незаконную аннексию Крыма Россией, конгрессмен-республиканец отметил стратегическое значение полуострова для Путина.

Путин считает Украину частью России и применяет военное давление и кибернападения, чтобы надавить на Киев и заставить его "вернуться в лоно".

Об этом заявил председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол, передает Голос Америки.

Он провел параллель между Владимиром Путиным и советским диктатором Сталиным в попытках вернуть контроль над Украиной, запугать и покорить страны Балтии.

Маккол напомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине - "практически они поплатились жизнью выращивая хлеб, производя пищу", - отметил конгрессмен.

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Во время его пребывания в Украине Маккола поразили масштабы кибервойны, которую ведет Россия. "Русские делают все, что могут в плане кибервойны", - заявил он отметив, что целью Кремля является распространять дезинформацию относительно текущих событий и политической ситуации в стране, распространять антизападную пропаганду, проводить срывы предоставления коммунальных услуг и международных финансовых операций.

По его словам, американцы могут узнать о том, что есть в распоряжении россиян именно изучая инструменты, которые они используют в Украине. Вирус, примененный во время кибернападения в Украине "not.petya – очень разрушительное кибероружие, которое может навредить банкам в Украине, навредить компании-перевозчику Maersk, или повлечь закрытие порта в Лос-Анджелесе", - отметил конгрессмен.

Комментируя незаконную аннексию Крыма Россией, Маккол отметил стратегическое значение полуострова для Путина. Контроль над украинским Крымом дает возможность усилить военное присутствие России в Средиземном море, используя Севастополь как базу для операций, отметил конгрессмен. "Порты очень важны, потому что они создают преимущество для подводных лодок России в Средиземном море", - подчеркнул Маккол.

Путин впервые с конца 1970-х годов обозначил военное присутствие Кремля в средиземноморском регионе и усилил присутствие российских подлодок в Средиземном море, что действуют с двух баз, отметил политик.

"Мы обнаружили российские подводные лодки у побережья США" впервые со времен начала 1990-х, которые пришли с баз в Балтийском регионе, отметил конгрессмен.

Он подчеркнул, что США предоставили летальную оружие Украине, однако выразил убеждение, что вступление Украины в НАТО еще не пришло, ибо, по мнению политика, вступление Украины автоматически будет означать войну НАТО с Россией.