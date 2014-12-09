Верховная Рада может признать "ДНР" и "ЛНР" террористами, а Россию - агрессором

8 декабря в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании "Луганской и Донецкой народных республик" террористическими организациями.

Инициатором проекта стал внефракционный народный депутат Виктор Балога, передает ТСН. Другим проектом постановления он предлагает признать Российскую Федерацию страной-агрессором. Тексты обоих документов на сайте парламента еще не обнародованы. Читайте такжеЯрема оголосив закупівлі вугілля у «ДНР» і «ЛНР» «фінансуванням тероризму»

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