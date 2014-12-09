Верховная Рада может признать "ДНР" и "ЛНР" террористами, а Россию - агрессором
03:29, 09 декабря 2014Политика
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8 декабря в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании "Луганской и Донецкой народных республик" террористическими организациями.
Верховна Рада може визнати "ДНР" і "ЛНР" терористами, а Росію - агресором / Фото УНІАН
Инициатором проекта стал внефракционный народный депутат Виктор Балога, передает ТСН.
Другим проектом постановления он предлагает признать Российскую Федерацию страной-агрессором. Тексты обоих документов на сайте парламента еще не обнародованы.
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