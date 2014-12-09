Законного мэра Свердловска свергнул ставленник террористов
Новым мэром Свердловска Луганской области стал Андрей Сухачев, его не выбрали, а назначили террористы Луганской области.
Об этом говорится на официальном сайте городского совета Свердловска, сообщают Подробности.
"Сегодня, 8 декабря 2014 года, официально приступил к работе исполняющий обязанности городского головы Свердловска Андрей Валерьевич Сухачёв. Напомним, что 2 декабря Андрей Сухачёв был назначен на эту должность указом Главы ЛНР", - говорится в сообщении.
Законный же мэр, Александр Шмальц, на днях провел последнее заседание и сложил свои полномочия.
Александр Шмальц проработал на своей должности 17 лет.
"Хочу сказать, что из родного города я не посмел бежать за всё время военно-политического конфликта, так как чувствовал ответственность за вверенную мне громаду. Остаюсь жителем города Свердловска сегодня, останусь им и завтра", - сказал он в своей прощальной речи.
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Новый, назначенный террористами, лидер города, утверждает, что является уроженцем Свердловска, но долгое время жил в Луганске.
В своем первом интервью для горсовета, сидя в кожаном кресле в дорогом костюме, с золотыми украшениями на руках, он сказал, что "выживать будет тяжело" и не пообещал жителям Свердловска никаких соцвыплат.
"По социальным выплатам? Нет возможности отдать деньги всем нуждающимся", - сказал самопровозглашенный мэр.
Отметим также, что город Свердловск находится под контролем террористов.
Они создали там так называемую "Казачью народную республику" во главе с Александром Гайдеем, более известным по прозвищу Рим.