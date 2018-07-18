Запад закрывает глаза на воровство Порошенко, потому что пока не определился с новым кандидатом – Онищенко

Беглый депутат рассказал, как в Испании на Порошенко были возбуждены уголовные дела по факту покупки недвижимости через офшорные компании.

На Западе хорошо знают о воровстве Петра Порошенко, но пока не определились с другим кандидатом в президенты Украины, заявил беглый народный депутат Украины Александр Онищенко.

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Такое заявление парламентарий сделал в интервью «Стране», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Запад не определился с другим кандидатом, они пока не понимают, на кого делать ставку. А Порошенко вытанцовывает преданность, лишь бы его не трогали», - указал Онищенко.

Депутат привел в качестве примера уголовные дела, якобы открытые против Порошенко в Испании.

«В Испании на Порошенко были возбуждены уголовные дела по факту покупки испанской недвижимости через офшорные компании и подставные лица. Они тут со Свинарчуком и Кононенко скупили целыми кусками побережье. Меня тоже опрашивали как свидетеля по коррупции Порошенко», - рассказал Онищенко.

«После того, как он приехал и подписал ряд определенных контрактов, невыгодных Украине - на покупку испанского оружия за бюджетные деньги, все закончилось. Дела против Порошенко закрыли на следующий день. Правда, насколько я знаю, вскоре открыли заново», - заключил он.

Напомним Александр Онищенко написал книгу «Петр Пятый», посвященную коррупции президента. В Украине ее можно приобрести через интернет.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.