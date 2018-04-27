По 400 гривень за штуку: Онищенко начал продавать свою книгу о коррупции Порошенко через Интернет

Книга Онищенко доступна для покупки на ее официальном сайте, стоимость покупки – 399 грн.

Книга беглого народного депутата Украины Олександра Онищенко «Петр Пятый», посвященная коррупционным действиям президента Украины Петра Порошенко, уже доступна в продаже через Интернет.

«Итак, первая запрещённая книга в Украине. Уже в продаже. Покупка через сайт. В магазины, как вы понимаете, книгу #ПетрПятый не пустил. Правду не остановить», - указал сам Онищенко на своей странице в Facebook.

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Книга Онищенко доступна для покупки на ее официальном сайте. Стоимость покупки – 399 грн.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко ранее показал свою книгу о президенте Украины Петре Порошенко.

"Всегда думал, что моя первая книга будет о любви и о женщинах, но нет. Итак, анонсирую. "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", - написал нардеп.

По его словам, книга будет издана на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.