Шабунина облили зеленкой и забросали "рошеновскими" тортами возле здания САП (видео)

Инцидент произошел перед началом акции активистов Центра противодействия коррупции и Автомайдана с требованием отставки руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры на улице Исаакяна в Киеве злоумышленники облили зеленкой председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки «Рошен».

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел перед началом акции активистов ЦПК и Автомайдана с требованием отставки руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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Перед началом акции ЦПК и Автомайдана возле САП уже параллельно проходили две акции. Участники одной из них держали плакаты с требованием прекратить давление на Холодницкого.

Участники другой акции, которые держали флаги Социалистической партии, требовали уничтожения коррупции «в лице Порошенко и его приспешников», о чем заявлял на митинге председатель партии Илья Кива.

При этом злоумышленники, напавшие на Шабунина, выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий сообщал, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

16 июля Луценко заявил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров на следующей неделе рассмотрит дело в отношении Холодницкого.