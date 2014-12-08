Под Мариуполем силы АТО и боевики сошлись в бою – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Под Мариуполем произошел бой под селом Николаевка», - отметил он.

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Также, по его словам, боевики открывали минометный огонь по опорным пунктам сил АТО возле села Чермалык и Новоселовка вблизи Мариуполя.