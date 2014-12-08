Коалиция начала обсуждать отмену депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожемякин сказал во время брифинга после Согласительного совета.

Кожемякин подчеркнул, что неприкосновенность должна быть отменена и для депутатов, и для президента, и для судей.

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“Мы подготовили проект и предлагали нашим коллегам, чтобы они взяли его за основу. Сегодня такая дискуссия с нашими коллегами по коалиции ведется. Мы надеемся, что в ближайшее время будет совместно разработан проект закона”, - сказал депутат.