Коалиция начала обсуждать отмену депутатской неприкосновенности
12:51, 08 декабря 2014Политика
0 0
Заместитель руководителя фракции “Батькивщина” Андрей Кожемякин надеется, что в ближайшее время будет наработан совместный законопроект относительно отмены депутатской неприкосновенности.
В ближайшее время будет разработан проект закона / АПУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожемякин сказал во время брифинга после Согласительного совета.
Кожемякин подчеркнул, что неприкосновенность должна быть отменена и для депутатов, и для президента, и для судей.
Читайте такжеНовоизбранный депутат Гаврилюк заявил, что отменять депутатскую неприкосновенность пока рано
“Мы подготовили проект и предлагали нашим коллегам, чтобы они взяли его за основу. Сегодня такая дискуссия с нашими коллегами по коалиции ведется. Мы надеемся, что в ближайшее время будет совместно разработан проект закона”, - сказал депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter