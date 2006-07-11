В Верховной Раде готовятся к голосованию

На данное время в Верховной Раде Украины продолжается перерыв, поскольку председатель ВР Александр МОРОЗ еще не вернулся со встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты частично находятся в зале. На втором этаже ВР, где обычно проходит голосование бюллетенями и стоят кабинки для тайного голосования, работники аппарата ВР проводят подготовку столов для регистрации народных депутатов, которые будут получать бюллетени.