В Верховной Раде готовятся к голосованию
20:25, 11 июля 2006Политика
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Хотя Мороз еще не прибыл...
На данное время в Верховной Раде Украины продолжается перерыв, поскольку председатель ВР Александр МОРОЗ еще не вернулся со встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты частично находятся в зале. На втором этаже ВР, где обычно проходит голосование бюллетенями и стоят кабинки для тайного голосования, работники аппарата ВР проводят подготовку столов для регистрации народных депутатов, которые будут получать бюллетени.
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