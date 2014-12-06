Аваков поручил провести тщательное расследование событий в Виннице - Геращенко

Об этом сообщил советник министра Антон Геращенко в Facebook.

"Ответственность должны понести те, кто наносил увечья и травмы как гражданам, так и сотрудникам милиции", - написал Геращенко

Читайте такжеВ Виннице люди в масках забросали камнями и краской офис экс-регионала (фото)Как сообщал УНИАН, в Виннице около 400 активистов штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты дыли намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олийныка.

Сам Олийнык высказал предположение, что протесты спровоцированы российскими спецслужбами.

По данным МВД, во время столкновений в Виннице пострадали восемь милиционеров и семь гражданских лиц.