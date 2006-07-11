Политологи не видят оснований для роспуска парламента
Об этом свидетельствуют данные опроса
Украинские политологи подчеркивают отсутствие очевидных оснований для роспуска парламента.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований политических ценностей, который обратился к политическим экспертам с вопросом: «Удастся ли Юлии Тимошенко добиться досрочных парламентских выборов?».
Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО заявляет, что у него на этот счет есть большие сомнения, поскольку роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов зависит не от позиции и действий отдельных парламентских сил, а от наличия правовых конституционных оснований для прекращения полномочий парламента. “Если не будет правовых оснований для роспуска Верховной Рады, тогда роспуск не может состояться – это не может быть субъективным решением главы государства”, - отмечает эксперт.
Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО убежден, что провести досрочные выборы не удастся. Во-первых, по его словам, это не выгодно Президенту – еще шесть месяцев страна будет находиться в неопределенном состоянии. Во-вторых, это не выгодно «Нашей Украине» - потому что, если поднимут проходной процент, то она может не пройти в парламент. В-третьих, чтобы провести парламентские выборы теперь, когда коалиция уже заявлена, нужно, чтобы большинство в парламенте согласилось с этим. “Президент не имеет полномочий распустить парламент, когда коалиция уже объявлена”, - заявляет эксперт, добавляя, что сейчас нет юридических оснований для проведения досрочных выборов, и политический момент этому не способствует.
В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО подчеркивает, что возможность проведения досрочных выборов зависит не только от желания, но и от наличия достаточных правовых оснований. “По моему мнению, сейчас очевидных оснований для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов нет. Но эта ситуация может возникнуть, если в определенный срок не будет сформирован Кабинет Министров. Тогда уже будет четкое основание для того, чтобы распускать парламент и проводить досрочные выборы”, - убежден эксперт.
По мнению председателя Центра исследований политических ценностей Олеся ДОНИЯ, требования перевыборов пока еще выглядят, скорее, как элемент политического давления на Президента и соперников, чем как реальность. Тем более, добавляет он, что в случае реальных перевыборов еще не известно, какие силы возьмут верх. “Если в результате перевыборов «помаранчевые силы» проиграют, то реванш «бело-голубых» будет намного мощнее, и следующими досрочными выборами станут президентские. Поэтому, кроме юридических оснований, нужно серьезно изучать социологию и смотреть, насколько перевыборы сейчас нужны тем или иным силам, а в случае перевыборов, смотреть в какой конфигурации стоит на них выходить”, - говорит эксперт.
По словам директора Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира МАЛИНКОВИЧА, время для формирования нового правительства в рамках 60 дней после отставки премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА еще есть. Поэтому, по мнению политолога, если Президент не поддержит БЮТ и “некоторых своих радикалов”, то оснований для роспуска парламента не будет. “Формальных оснований для роспуска парламента на сегодня нет абсолютно. После 23 июля можно будет об этом говорить, а сейчас все происходит в соответствии с Регламентом и Конституцией Украины”, - считает эксперт.
В свою очередь, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО замечает, что новые положения Конституции, на которые полагаются политические силы, требующие роспуска парламента и досрочных выборов, могут трактоваться лишь Конституционным судом. “Ни Президент, ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни Роман БЕССМЕРТНЫЙ не могут быть теми людьми, которые трактуют положения Конституции. Поэтому говорить о том, что сейчас будет распущен парламент и начнутся новые выборы – нецелесообразно”, - говорит политолог, добавляя, что если он будет распущен, то это будет, мягко говоря, незаконным действием.