Политологи не видят оснований для роспуска парламента

Украинские политологи подчеркивают отсутствие очевидных оснований для роспуска парламента.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований политических ценностей, который обратился к политическим экспертам с вопросом: «Удастся ли Юлии Тимошенко добиться досрочных парламентских выборов?».

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО заявляет, что у него на этот счет есть большие сомнения, поскольку роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов зависит не от позиции и действий отдельных парламентских сил, а от наличия правовых конституционных оснований для прекращения полномочий парламента. “Если не будет правовых оснований для роспуска Верховной Рады, тогда роспуск не может состояться – это не может быть субъективным решением главы государства”, - отмечает эксперт.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО убежден, что провести досрочные выборы не удастся. Во-первых, по его словам, это не выгодно Президенту – еще шесть месяцев страна будет находиться в неопределенном состоянии. Во-вторых, это не выгодно «Нашей Украине» - потому что, если поднимут проходной процент, то она может не пройти в парламент. В-третьих, чтобы провести парламентские выборы теперь, когда коалиция уже заявлена, нужно, чтобы большинство в парламенте согласилось с этим. “Президент не имеет полномочий распустить парламент, когда коалиция уже объявлена”, - заявляет эксперт, добавляя, что сейчас нет юридических оснований для проведения досрочных выборов, и политический момент этому не способствует.

В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО подчеркивает, что возможность проведения досрочных выборов зависит не только от желания, но и от наличия достаточных правовых оснований. “По моему мнению, сейчас очевидных оснований для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов нет. Но эта ситуация может возникнуть, если в определенный срок не будет сформирован Кабинет Министров. Тогда уже будет четкое основание для того, чтобы распускать парламент и проводить досрочные выборы”, - убежден эксперт.

По мнению председателя Центра исследований политических ценностей Олеся ДОНИЯ, требования перевыборов пока еще выглядят, скорее, как элемент политического давления на Президента и соперников, чем как реальность. Тем более, добавляет он, что в случае реальных перевыборов еще не известно, какие силы возьмут верх. “Если в результате перевыборов «помаранчевые силы» проиграют, то реванш «бело-голубых» будет намного мощнее, и следующими досрочными выборами станут президентские. Поэтому, кроме юридических оснований, нужно серьезно изучать социологию и смотреть, насколько перевыборы сейчас нужны тем или иным силам, а в случае перевыборов, смотреть в какой конфигурации стоит на них выходить”, - говорит эксперт.

По словам директора Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира МАЛИНКОВИЧА, время для формирования нового правительства в рамках 60 дней после отставки премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА еще есть. Поэтому, по мнению политолога, если Президент не поддержит БЮТ и “некоторых своих радикалов”, то оснований для роспуска парламента не будет. “Формальных оснований для роспуска парламента на сегодня нет абсолютно. После 23 июля можно будет об этом говорить, а сейчас все происходит в соответствии с Регламентом и Конституцией Украины”, - считает эксперт.

В свою очередь, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО замечает, что новые положения Конституции, на которые полагаются политические силы, требующие роспуска парламента и досрочных выборов, могут трактоваться лишь Конституционным судом. “Ни Президент, ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни Роман БЕССМЕРТНЫЙ не могут быть теми людьми, которые трактуют положения Конституции. Поэтому говорить о том, что сейчас будет распущен парламент и начнутся новые выборы – нецелесообразно”, - говорит политолог, добавляя, что если он будет распущен, то это будет, мягко говоря, незаконным действием.