В эфире Шустер LIVE Гарри Каспарову вручили памятную монету с символами падения режимов Януковича и Путина

Монета посвящена чемпиону мира в шахматах - Каспарову Гарри Кимовичу выпущена невероятно малым тиражом - всего 13 штук. Обычно тиражи у монет начинаются от 500, 1000 шт и более.

Монета - подарок на память Каспарову от Украины и от организатора его приезда.

13 - иконическое число для Гарри Каспарова.

13.04.63 - дата рождения Г. Каспарова

13:11 - счет, с которым Каспаров побеждает Карпова в поединке за звание чемпиона мира

13-й чемпион мира

13 - сумма чисел даты (03.12.2014г.), когда Каспаров посетил Киев с визитом, к которому выпущена данная монета.

Монеты изготовлены из банковского серебра 925 пробы покрыты золотом 999 пробы. Вес - 30г.

На аверсе монеты изображен Гарри Каспаров в одной из его любимых поз за игрой в шахматы, а также указан год, когда он стал чемпионом мира.

Читайте такжеКаспаров: Путин «умрет» в Кремле. Другой дороги ему нет

На реверсе изображены:

-поваленная фигура слона - символ павшего режима Януковича - символы В.Ф.;

- падающий черный король - символ режима Путина - символы В.В.;

- уверенно стоящий белый король - олицетворяющий весь западный мир, в том числе и Г.Каспарова, который ставят мат режиму Путина.

Каждая монета идет с номерным сертификатом и личной подписью Гарри Каспарова.

Номинал монеты - 1 МАТ.