Глава Мининформполитики сообщил, что в новом министерстве будут работать 20 сотрудников

Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець, передает «Телекритика».

«Больше нет необходимости. Потому что по факту вся работа - это продакшн-студии или люди, которые с помощью грантов или денег спонсоров смогут приобщиться к деятельности МИП. Я точно не буду пилить бюджет, прекрасно понимаю, что я нахожусь под огромным увеличительным стеклом, поэтому сам не заинтересован играть в бюджетные игры. Там не будет ни машин, ни водителей, ни аренды помещений или еще чего. Рассчитывать на это - самоубийство», - сообщил он.

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Также, по его словам, ведомство не будет стандартным министерством.

«Можно и не называть министерством. Но министерство - это функционал, возможность по горизонтали работать с другими министерствами: культуры, обороны, МИД и т.д. Иначе просто не сможешь наладить межведомственную коммуникацию, не можешь пробить ни одной истории, тебя просто не слышат», - сказал Стець.