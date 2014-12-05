Глава Мининформполитики сообщил, что в новом министерстве будут работать 20 сотрудников

22:00, 05 декабря 2014
Политика
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В штате Министерства информационной политики будет работать 20 человек на постоянной основе.

УНИАН

Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець, передает «Телекритика».

«Больше нет необходимости. Потому что по факту вся работа - это продакшн-студии или люди, которые с помощью грантов или денег спонсоров смогут приобщиться к деятельности МИП. Я точно не буду пилить бюджет, прекрасно понимаю, что я нахожусь под огромным увеличительным стеклом, поэтому сам не заинтересован играть в бюджетные игры. Там не будет ни машин, ни водителей, ни аренды помещений или еще чего. Рассчитывать на это - самоубийство», - сообщил он.

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Также, по его словам, ведомство не будет стандартным министерством.

«Можно и не называть министерством. Но министерство - это функционал, возможность по горизонтали работать с другими министерствами: культуры, обороны, МИД и т.д. Иначе просто не сможешь наладить межведомственную коммуникацию, не можешь пробить ни одной истории, тебя просто не слышат», - сказал Стець.

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