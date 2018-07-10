Население Украины не доверяет судебной реформе - GFK

В восприятии 46% населения ситуация в судебной системе стала еще хуже, чем до Революции Достоинства.

23% населения Украины поддерживают судебную реформу, а 38% не поддерживают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией GfK Ukraine совместно с социологической группой Q&Q Research в рамках социальной инициативы "Контроль эффективности реформ" в июне 2018 года.

По данным опроса, 19% населения считают себя информированными о судебной реформе, тогда как 41% ничего не слышали о реформе, а 38% "кое-что знают, но хотели бы знать больше".

"В обществе был запрос на судебную реформу, но пока оно практически ничего не знает о происходящих изменениях, - отметила Юлия Слесаренко, директор социологической группы Q&Q Research. - Это свидетельствует о том, что реформа состоялась кулуарно, практически без информирования населения".

По результатам опроса 23% населения Украины поддерживают судебную реформу против 38% тех, кто не поддерживает ее. При этом, люди младшего и среднего возраста в большей степени поддерживают судебную реформу, чем люди старше 56 лет.

В восприятии 46% населения ситуация в судебной системе стала еще хуже, чем до Революции Достоинства.

Треть украинцев считают, что право на справедливый суд полностью или частично реализовано в Украине, но 61% населения страны склоняются к мнению, что добиться справедливого суда в Украине практически невозможно.

Достаточно низко доверие населения к вновь сформированным Верховному и Конституционному судам - по данным опроса, им доверяют 25% украинцев.

"Парадоксально, что старым, нереформированным местным судам не доверяют 56% населения и почти столько же не доверяют реформированному Верховному суду, - комментирует старший менеджер отдела социально-политических исследований GfK Ukraine Татьяна Костюченко. - Вероятно, это объясняется недостаточной информированностью украинцев о создании нового Верховного суда при участии Общественного совета доброчинности. Уровень осведомленности о судебной реформе является самым низким из всех реформ, которые были включены в исследование".

"Независимыми от власти считают Конституционный суд и Верховный суд - по 22% опрошенных, местные суды - 21% населения Украины. Это означает, что процесс реформирования Верховного суда состоялся незаметно для населения, - подчеркивает Юлия Слесаренко. - Проведенное исследование свидетельствует о том, что власть должна учесть мнение общества и проанализировать, на каком этапе реформы произошел сбой и общество было отстранено от диалога по одной из важнейших системных реформ".

Исследование проводилось в период с 27 июня по 1 июля 2018 года. Было опрошено 600 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только с жителями подконтрольных правительству территорий.

Общая выборка репрезентативна взрослому населению по полу, возрасту, области и размеру населенного пункта по данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1.01.2017. Максимально возможная погрешность составляет 4%.