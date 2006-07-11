Мороза поздравил Ехануров и Черномырдин

В адрес Александра МОРОЗА продолжают поступать многочисленные поздравления по случаю его избрания председателем Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в информационном управлении аппарата ВР, в частности, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, приветствуя новоизбранного спикера парламента от имени Кабинета Министров и себя лично, выразил убеждение, что "в этой ответственной должности Ваш огромный политический и жизненный опыт, организаторский талант и высокий профессионализм будут служить укреплению украинской государственности, развитию парламентаризма, будут способствовать объединению общества, социально-экономическому и духовному росту Украины и улучшению благосостояния людей".

"Божьей помощи в трудах мудрости и вдохновенья для новых свершений на благо нашего государства" желает новоизбранному спикеру парламента Митрополит Киевский и Всей Украины предстоятель Украинской православной церкви ВЛАДИМИР и надеется, что это избрание "послужит миру и согласию в Украине, будет залогом благосостояния и счастья ее граждан".

Поздравительные письма и телеграммы поступили также от председателя Верховного Суда Украины Василия МАЛЯРЕНКО, и.о. председателя Конституционного Суда Украины Павла ЕВГРАФОВА, председателя Высшего хозяйственного суда Украины Дмитрия ПРИТЫКИ, заместителя генерального прокурора Украины Татьяны КОРНЯКОВОЙ, председателей в АР Крым, областных и районных администраций, областных и районных советов народных депутатов, мэров украинских городов, ветеранов Великой Отечественной войны, творческих коллективов, директоров заводов и председателей правления концернов, организаций, учреждений, предприятий, а также от спортсменов, товарищей, организаций СПУ, различных политических партий и граждан Украины.

Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борис ГРЫЗЛОВ пожелал А.МОРОЗУ крепкого здоровья и процветания народу Украины. А также выразил уверенность в том, что на этом высоком посту А.МОРОЗ будет содействовать дальнейшему развитию российско-украинских межпарламентских отношений в интересах укрепления добрососедских отношений между нашими странами и ее народами.

"Избрание на пост спикера парламента братской соседней страны самого опытного политика, который олицетворяет в себе мудрое государственное мышление с новаторским подходом к решению актуальных проблем, бесспорно, послужит дальнейшему постепенному развитию отношений между Москвой и Киевом", - говорится в приветствии председателя Счетной палаты Российской Федерации С.СТЕПАНИШИНА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН также поздравил нового председателя Верховной Рады Украины и выразил уверенность, что большой опыт его парламентской деятельности и организационный талант "сослужат добрую службу народу Украины".

На имя руководителя украинского парламента поступили также приветствия от председателя Верховной Рады Приднестровской Молдавской Республики Е.ШЕВЧУКА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Украине Эрдогана ИШДЖАНА, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.